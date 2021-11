Hawkeye, un riferimento a Thanos fa impazzire i fan!

Il nuovo show della Marvel Hawkeye è pieno di easter eggs. I primi due episodi sono approdati oggi su Disney+, e tanti sono i riferimenti che i fan hanno notato. Uno riguarderebbe Thanos: scoprite con noi di cosa si tratta!

In una scena, infatti, tutti hanno scovato un dettaglio sulla tazza di Clint Barton: la scritta "Thanos Was Right". Una cosa che sicuramente in molti avranno pensato, ma nessuno avrebbe mai immaginato di vedere uno dei personaggi che hanno effettivamente combattuto il Titano Pazzo sostenere una cosa del genere. Le battute in riferimento a Thanos hanno decisamente stupito tutti, in quanto inaspettate, e le reazioni dei fan sono state tra le più disparate. Le troverete in fondo all'articolo.

Il mondo Marvel, ultimamente, si sta muovendo, e i collegamenti risultano sempre più chiari. Recentemente Josh Brolin ha raccontato il motivo per cui ha deciso di interpretare il Titano Pazzo. "Quando ho accettato il ruolo di Thanos, sai, mi hanno dato una grande Bibbia e mi hanno parlato a fondo, ma non era per me, è che era una parte enorme in due film finali che concludevano una fase di 10 anni. Il mio era inteso più come un cameo. Quindi il punto non è mai stato la dimensione del ruolo tipo oh voglio farlo perché mi spingerà più in alto verso quella fama o celebrità o qualsiasi altra cosa. [...] Il ruolo, non è quello di uno degli Avengers, ma la nemesi di tutti loro", ha detto Brolin.

L'attore ha poi aggiunto: "Ho rifiutato tante di queste cose e a un certo punto le persone dicevano 'soldi!' Quando ho detto di sì agli Avengers è stato per una piccola cosa. Fondamentalmente era un cameo, quindi non c'erano molti soldi coinvolti".

Voi che ne pensate del riferimento visto nel primo episodio di Hawkeye? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto vi lasciamo con la nostra recensione dei primi due episodi di Hawkeye!