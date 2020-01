Hawkeye rimandato su Disney+, i fan non ci stanno e reagiscono su Twitter

La notizia del giorno in casa Disney / Marvel è quella del probabile slittamento della produzione di Hawkeye, che sarebbe stata messa in standby e posticipata a data da destinarsi. In queste ore i fan si stanno scatenando sui social network, esprimendo delusione e disappunto per le sorti della serie.

Già gli ultimi giorni erano stati abbastanza confusi e turbolenti, a causa della notizia dell'abbandono da parte di Scott Derrickson della regia di Doctor Strange in the Multiverse of Madness per divergenze creative. Ora quest'altra novità, le cui motivazioni non sono ancora chiare. Si è ipotizzato che Hawkeye sia stata rimandata per trovare un periodo più favorevole per avere nel cast anche Hailee Steinfeld per il ruolo di Kate Bishop, ma comunicazioni al riguardo non ce ne sono state.

L'attrice a suo tempo aveva dichiarato che la sua presenza in Hawkeye non era qualcosa "che stava necessariamente accadendo", e che per avere notizie certe bisognava "aspettare e vedere, immagino."

Così su Twitter l'utente @MovieCooper scrive: "Potrebbe non essere questa la ragione dietro lo slittamento di Hawkeye, ma sicuramente spero che aiuti ad avere Hailee Steinfeld nel cast nei panni di Kate Bishop."

Altri fan pensano ad altro, come @widowsdoctor che suggerisce: "Cancellatela e dateci uno show su Maria Hill o War Machine."

@cobra_chikken osserva invece: "Scott Derrickson lascia Multiverse of Madness per divergenze creative. Hawkeye viene posticipato per modifiche alla storia generale del MCU. Si diceva che Multiverse of Madness avrebbe incluso personaggi inaspettati. WANDA COSA HAI FATTO A CLINT?"

A questo punto i fan di Hawkeye dovranno aspettare per scoprire cosa succederà alla serie, e quanto dovranno ancora aspettare per vederla su Disney+.