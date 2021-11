Hawkeye, la riposta di Jeremy Renner a Occhio di Falco vs Yelena Belova è esilarante

Jeremy Renner ha sfoggiato una risposta esilarante quando gli è stato chiesto di commentare il potenziale combattimento tra Occhio di Falco e Yelena Belova di Florence Pugh che i fan stanno aspettando di vedere nei prossimi episodi di Hawkeye.

Ospitato al celebre e seguitissimo The Tonight Show con Jimmy Fallon, Jeremy Renner non si è fatto cogliere impreparato come alcuni dei suoi colleghi del MCU ed è rimasto a labbra cucite di fronte alle insistenti domande del presentatore: come potete vedere nel filmato in calce all'articolo, l'attore di Occhio di Falco ha semplicemente fatto finta di non conoscere nessuna Yelena, scatenando le risate dei presenti. Alla fine la star si è arresa e ha menzionato la scena post credit di Black Widow, sostenendo però di non aver fatto nulla di male a Natasha.

Introdotta nel film Black Widow di Cate Shortland, Yelena è apparirà in Hawkeye allo scopo di vendicarsi per quello che è successo a sua 'sorella': come saprete, Valentina Allegra de la Fontaine (Julia Louis-Dreyfuss) ha convinto Yelena che Occhio di Falco è l'unico responsabile della morte della Vedova Nera, ma naturalmente si tratta di una semplificazione eccessiva di ciò che è realmente accaduto su Vormir durante Avengers: Endgame. Non è chiaro se Valentina sia a conoscenza dei fatti e stia orchestrando tutto per mettere Yelena contro Clint Barton per raggiungere qualche oscuro scopo o se al contrario ritenga davvero Occhio di Falco responsabile dell'accaduto sulla base di qualche supposizione e voglia ingraziarsi la 'nuova Vedova' facendole un favore: in ogni caso, Yelena si muoverà contro Occhio di Falco per vendicarsi, e di certo i fan ne vedranno delle belle.

