Hawkeye, riprese quasi al termine? Hailee Steinfeld inizia a lavorare ad un'altra serie!

Tramite un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram, l'attrice Hailee Steinfeld potrebbe aver appena confermato importanti novità circa la serie tv Hawkeye, il progetto Marvel Studios sull'Occhio di Falco di Jeremy Renner in arrivo su Disney+.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, la futura interprete di Kate Bishop nel Marvel Cinematic Universe ha confermato di essere a lavoro sulla terza stagione di Dickinson, la serie tv Apple nella quale interpreta la poetessa Emily Dickinson.

L'aggiornamento è piuttosto significativo in relazione ad Hawkeye, nella quale ricoprirà un ruolo da co-protagonista, dato che potrebbe sottintendere un'imminente fine dei lavori per la serie Marvel. In effetti l'ultima volta che l'abbiamo vista in azione sul set è stato grazie a delle immagini emerse circa un mese fa, e da allora le novità riguardanti il nuovo capitolo MCU sono andate diminuendo. Ricordiamo che Hawkeye non ha ancora una data di uscita fissata, ma Kevin Feige ha confermato che i piani sono quelli di distribuirla durante l'autunno 2021 come parte integrante della Fase 4 del MCU.

Oltre a Renner e alla Steinfeld, Hawkeye include nel cast anche Vera Farmiga nei panni di Eleanor Bishop, Fra Fee nei panni di The Clown, Tony Dalton nei panni di Swordsman, Alaqua Cox nei panni di Echo, Zahn McClarnon William Lopez e soprattutto Florence Pugh come nuova Vedova Nera, Yelena Belova, personaggio che esordirà in Black Widow con Scarlett Johansson.