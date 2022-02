Hawkeye: il ritorno di Kingpin nel MCU è stata un'idea di Kevin Feige

Di sicuro il ritorno di Vincent D'Onofrio nei panni di Kingpin nel corso delle puntate conclusive di Hawkeye è stato uno degli apici della serie di Disney Plus, ma l'idea del ritorno del personaggio e del suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe è da attribuire a Kevin Feige, la mente dietro il successo stratosferico dei Marvel Studios.

I produttori dello show Marvel Trinh Tran e Brad Winderbaum hanno parlato dell'argomento nel corso dello speciale sullo show nell'ultima puntata di Marvel Studios’ Assembled, dove hanno dichiarato: "Kevin se n'è uscito con l'idea del 'E se questo fosse Kingpin?' e credo che le nostre mascelle siano precipitate a terra durante il nostro incontro su Zoom, infatti gli rispondevamo: 'Aspetta, stai scherzando vero? Non puoi essere serio, sei serio? Davvero pensi ci sia la possibilità di avere Vincent D'Onofrio, che interpretava Kingpin nella serie Daredevil, per un cameo in un paio di scene? Come fosse il nostro grande boss?'. E così Kevin ha chiamato Vincent", ha raccontato Trinh Tran.

Winderbaum ha proseguito: "Eravamo al telefono, io Trihn e Kevin e stavamo parlando della Tracksuit Mafia e dell'organizzazione criminale dietro questa storia. Ci serviva una minaccia davvero grossa, tipo qualcosa che avrebbe fatto tremare Eleanor Bishop e far spaventare anche Hawkeye. Doveva essere qualcuno di molto potente".

Lo stesso Vincent D'Onofrio ha ricordato la chiamata ricevuta da Kevin Feige: "Mi disse: 'Voglio portarti nel Marvel Cinematic Universe' e io non darei mai una risposta negativa a questo. E' davvero grandioso".

I fan nel frattempo si chiedono: ci sarà una seconda stagione di Hawkeye? Appare evidente che una delle funzioni della serie dedicata a Clint Barton e Kate Bishop è stata quella di introdurre nuovi personaggi nel Marvel Cinematic Universe: più nel dettaglio, grazie a Hawkeye l'universo narrativo di Daredevil ha fatto il suo ingresso ufficiale nel MCU chiudendo definitivamente il capitolo di Marvel Television.

Sul nostro sito trovate la recensione di Hawkeye, il canto di Natale di Occhio di Falco.