Hawkeye, rivelata finalmente la trama della serie Disney+ con protagonista Jeremy Renner

Dopo aver ammirato finalmente in azione Occhio di Falco e Kate Bishop nel primo trailer natalizio di Hawkeye, la nuova e attesissima serie live-action Marvel Studios targata Disney+ riceve anche una sinossi ufficiale che ci spiega meglio quale sarà l'intreccio della storia con protagonisti Jeremy Renner e Hailee Steinfeld.

Allora, senza ulteriori indugi, ecco la sinossi ufficiale di Hawkeye:



"Disney+ e Marvel Studios vi invitano a una vacanza natalizia inaspettata con Hawkeye, una nuova serie ambientata nella New York post-Bip. L'ex Avengers Clint Barton ha una missione apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia per Natale. Possibile? Magari sì, ma con l'aiuto di Kate Bishop, un'arciera di 22 anni con il sogno di diventare una super eroina. I due si troveranno costretti a collaborare quando una presenza del passato di Barton arriverà a minacciare di rovinare molto più delle vacanza di Natale del protagonista".



Vi ricordiamo che nel cast di Hawkeye troveremo anche Vera Farmiga, Tony Dalton, Brian D'arcy James, Fra Fee, Zahn McClarnon, Alaqua Cox nel ruolo di Maya Lopez (è tutto pronto per lo spin-off su Echo) e Florence Pugh. Il primo episodio della serie approderà su Disney+ il prossimo 24 novembre. Alla regia di tutti gli episodi ci saranno invece Rhys Thomas e il duo Bert and Bertie.



