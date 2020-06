Hawkeye: un rumor rivela la presenza di un'alleata di Daredevil

Nonostante lo stop a causa dell'emergenza Coronavirus, si torna a parlare dello stato dei lavori delle serie Marvel. Abbiamo scoperto il titolo di lavorazione di Hawkeye, inoltre vi segnaliamo questa interessante notizia riguardo il cast dello show.

Secondo quanto rivela il sito insider Murphy's Multiverse, la compagnia di casting "Sarah Finn Casting", che ha anche lavorato in serie quali "The Mandalorian" e in diversi film degli Avengers, avrebbe pubblicato un avviso, in cui rivela di essere alla ricerca di un'attrice per un ruolo importante in una prossima serie di Disney+. Ad aver incuriosito gli appassionati è la descrizione della parte, l'interprete infatti dovrà conoscere l'ASL, il linguaggio dei segni americano.

I fan hanno subito pensato a Echo, il cui vero nome è May Lopez, personaggio apparso nei fumetti di Daredevil. A confermare la loro teoria troviamo anche la descrizione dell'attrice richiesta: "Malia, una ragazza sui venti anni, sorda, nativa americana o di discendenze latino americane, è una persona sveglia, sicura di sé e indipendente".

La serie in cui apparirà il personaggio di Malia verrà filmata negli Stati Uniti nel corso del prossimo autunno, date che combaciano con la produzione di Hawkeye. Siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo altre informazioni a riguardo, nel frattempo vi segnaliamo il commento di Hailee Steinfeld su Hawkeye.