Hawkeye: che ruolo avrà il villain finale della serie Marvel nell'ultima puntata?

Dopo gli ultimi risvolti dell'episodio 5 di Hawkeye, siamo pronti a concludere il nostro viaggio in compagnia di Kate Bishop e Clint Barton con il sesto. Abbiamo avuto qualche anticipazione su ciò che potremmo vedere nel promo dell'ultimo episodio di Hawkeye e adesso ci chiediamo: quale sarà il ruolo del villain?

Il cattivo che tutti aspettavano dovrebbe fare il suo arrivo in città: Kingpin, ovvero Wilson Fisk. Clint si ritrova nel suo mirino mentre è alle prese con una cospirazione criminale, che coinvolge Yelena Belova e Maya Lopez. Clint e Kate Bishop, sopravvissuti agli scontri con le due, scoprono che il responsabile dell'assunzione di Yelena e Maya è il socio in affari di Fisk.

Nel penultimo episodio Clint aveva identificato Kingpin come colui "di cui si era preoccupato tutto il tempo". Dunque Fisk dopo il suo ruolo in Daredevil, dove controllava la malavita criminale, mantiene la sua aria da cattivo temuto da tutti, diventando il villain di Hawkeye. Sarà ora per Clint e Kate di "andare davvero al lavoro", come affermato dagli interpreti dei personaggi.

In una recente intervista, Hailee Steinfeld conferma che la posta in gioco per la sua Kate "è molto alta". Il suo personaggio non sa di chi fidarsi, e adesso potrebbe aver bisogno di essere protetta da qualcuno che lei ha cercato instancabilmente di proteggere fino ad ora. Cosa vuol dire? Lo scopriremo solo il 22 Dicembre 2021, quando l'ultima puntata di Hawkeye arriverà su Disney+. Siete pronti?