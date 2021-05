Hawkeye, il Saturday Night Live si prende gioco della 'noiosa' famiglia dell'eroe Marvel

In attesa di mettere gli occhi sulle prime immagini di Hawkeye, le cui riprese si stanno svolgendo in questo periodo in vista dell'uscita prevista entro fine 2021, la serie Marvel è stata presa di mira nel corso dell'ultimo episodio del Saturday Night Live.

Nello specifico, dopo aver parlato di WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier, gli autori del programma hanno preso di mira la "noiosa" famiglia del supereroe interpretato da Jeremy Renner nominando lo show "Hawkeye and His Boring Ass Family", titolo che ha ispirato anche una divertente immagine che sta facendo il giro del web e che potete trovare in calce alla news.

Ricordiamo che in Hawkeye l'interprete di Occhio di Falco torna a vestire i panni del personaggio per la sesta volta dopo Thor, The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War e Avengers: Endgame. Questa volta però sarà affiancato da Hailee Steinfeld nel ruolo di Kate Bishop, la probabile erede di Occhio di Falco. Il cast della serie include inoltre Vera Farmiga, Tony Dalton, Alaqua Cox, Zahn McClarnon e ovviamente Florence Pugh, che esordirà nel ruolo di Yelena Belova in Black Widow, la pellicola con Scarlett Johansson in arrivo al cinema e su Disney+ il prossimo luglio.