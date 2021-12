Hawkeye: una scena post-credit cancellata avrebbe svelato il destino di Kingpin?

Vincent D Onofrio ha parlato apertamente del ritorno di Kingpin, anticipato negli ultimi minuti della quinta puntata di Hakweye e poi tornato in splendida forma nell'episodio finale della serie. Tuttavia, inizialmente il villain sarebbe stato visto anche in una scena post-credit.

La sequenza, che secondo il portale The Cosmic Circus sarebbe stata girata ma poi eliminata dal montaggio finale della puntata, avrebbe confermato che Wilson Fisk è sopravvissuto allo sparo di Maya e avrebbe mostrato Clint Barton inviare a Kingpin la spada Ronin utilizzata per uccidere William Lopez, il padre di Maya. Nella scena, la spada arrivava a Fisk con un avvertimento: 'Stai lontano dalla mia famiglia, Kate Bishop inclusa'. Nelle scorse ore Elaina Scott, artista degli effetti visivi Marvel, Elaina ha invece raccontato una versione diversa della scena post credit di Hawkeye.

Come saprete, nell'episodio finale di Hawkeye Kingpin è stato sconfitto da Echo, che lo ha apparentemente ucciso off-screen al termine di un drammatico confronto finale. Tuttavia, come ha dichiarato lo stesso D'Onofrio, Kingpin potrebbe tornare nel MCU per proseguire la storia di Maya Lopez, e il fatto che i Marvel Studios stiano già lavorando ad uno spin-off dedicato ad Echo ha fatto scattare il senso di ragno di molti fan. Del resto è difficile credere che Kevin Feige e compagnia si siano presi la briga di riportare la star nell'iconico ruolo di Kingpin per 'utilizzarlo' in un solo episodio tv.

Voi cosa ne pensate? Quando rivedremo il Wilson Fisk di Vincent D'Onofrio nel Marvel Cinematic Universe? Ditecelo come sempre nella sezione dei commenti.