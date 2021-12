Hawkeye, scoprite tutti i nuovi easter egg e riferimenti all'MCU

Si è conclusa fra tanta suspance, risate ma anche spirito natalizio l'ultima puntata di Hawkeye, con la quale la serie si candida seriamente per maggior numero di riferimenti all'MCU nel corso di sei episodi solamente. Ci concentreremo su quelli meno evidenti e senza fare spoiler, anche se l'avvertenza è dovuta: voi li avete colti tutti?

Dopo il gran finale di stagione di Hawkeye, di argomenti di cui discutere più o meno determinanti per il futuro dell’MCU ce ne sono a non finire. Su tutti quella sprecata scena post credit di Hawkeye, soprattutto nell’ottica di un possibile spin off su Laura Barton dopo le rivelazioni che l’hanno riguardata nel finale. Ma prima del futuro, c’è stato il passato, e qui il passato dell’MCU è citato come mai prima. Ci limiteremo solo agli easter egg più nascosti e più divertenti (non sempre), senza tirare in ballo, per esempio, il musical su Steve Roger in Hawkeye. O non finiremmo più. Come detto, cercheremo di ridurre al minimo gli spoiler determinanti nell’intreccio.

Thanos aveva ragione: Almeno un paio di volte nel corso della serie appare questa scritta, in riferimento alla filosofia del Titano sulla sovrappopolazione e la sua soluzione di dimezzarla. Lo si trova su una mattonella, ma successivamente anche su una tazza da cui beve Clint, segno che lo slogan è stato commercializzato.

Tecniche d’interrogatorio: Ricordate il “cattura e rilascia” di Natasha Romanoff? L’aveva spiegato per la prima volta all’inizio del primo Avengers (quanti ricordi!): farsi catturare, così da farsi raccontare l’intero piano dal cattivo stupido di turno e poi liberarsi al momento giusto. Be, come poteva Clint non omaggiarla dopo quanto successo.

Freccia USB: Kate prende in giro Clint per il suo arsenale, che contiene anche una... freccia USB. Inconsapevole ragazza! Non sa dell’universo alternativo di What if...? in cui Nat e Clint sono gli ultimi superstiti di un mondo tirannizzato da Ultron e usano una freccia simile per infettarlo con un virus e sconfiggerlo. O della freccia simile (a presa tripla) con cui un Clint posseduto, nel primo Avengers, stava per abbattere un Helicarrier.

Obadiah Stane: A lui è intitolata la torre andata distrutta fuori dalla scuola di Kate. La targa risale a due anni prima i fatti di Iron Man e non è stata sostituita perché, come spiegato dallo SHIELD, la sua identità di Iron Monger non è stata rivelata al mondo.

Black Widow: Almeno due i riferimenti all’ultimo film con Nat, fatti dalla sorella Yelena. Primo, dopo tante prese in giro, ha adottato anche lei la mossa da “poser”. Secondo, è sempre appassionata di Mac ‘N Cheese come quand’era piccola, ci ricorda una scena di famiglia.

La Statua della Libertà: Qui potrebbe seguire l’unico spoiler a Spider Man No Way Home. Yelena vuole visitare il monumento “migliorato”, dove la torcia della Statua è stata sostituita con un gigantesco scudo di Captain America.

I gemelli di Kingpin: Come appreso da Clint, durante il combattimento col villain, Kate usa i suoi gemelli come proiettili contro di lui. Il che ha un enorme impatto emotivo, visto che il significato che quei gemelli assumono per Kingpin, appartenuti al padre terrorizzante.

Li avevate colti tutti, assieme ai molti altri che non abbiamo citato? Ditecelo nei commenti!