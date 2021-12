Hawkeye, scoprite il riferimento a Shang-Chi che probabilmente vi siete persi!

Il terzo episodio di Hawkeye, la nuova serie del Marvel Cinematic Universe con protagonista Jeremy Renner nel ruolo di Clint Barton/Occhio di Falco, presenta un simpatico riferimento ad uno degli ultimi capitoli cinematografici dell'MCU, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. Ora vi spieghiamo di cosa si tratta.

Non proseguite nella lettura della news se non avete ancora visto tutti gli episodi disponibili su Disney+ della prima stagione di Hawkeye. Per saperne di più sul film di Simu Liu, scoprite la nostra recensione di Shang-Chi.



Florence Pugh dovrebbe fare il suo ritorno dopo la partecipazione a Black Widow, nel ruolo di Yelena Belova, e l'episodio 3 di Hawkeye ha confermato qualcosa che già era stato accennato in Shang-Chi.

La puntata intitolata 'Echoes' si apre con dei flashback che rivelano l'infanzia di Maya Lopez/Echo. In una scena molto dolce, la giovane Maya chiede a suo padre William se i draghi sono reali. La risposta del padre è la seguente:"Forse lo sono, ma i draghi vivono in un mondo diverso". E Maya gli chiede:"E se imparassero ad entrare nel nostro mondo?".



William, a quel punto, trasforma la conversazione in una lezione per Maya per affrontare la sua sordità: anche lei deve imparare a saltare tra due mondi.

Il padre di Maya potrebbe esserne inconsapevole ma in realtà sta dicendo una grande verità; in Shang-Chi è stato presentato Ta Lo, una mistica terra interdimensionale che ospita varie creature della mitologia cinese, incluso il drago noto come Il Grande Protettore. Quindi è corretto quando William dice che i draghi provengono da due mondi diversi, nonostante non si sappia se il padre di Maya sia a conoscenza dell'esistenza di Ta Lo, visto che questi eventi avvengono molto tempo prima di quelli di Shang-Chi.



Anche la battuta di Maya sui draghi che imparano a fuggire nel nostro mondo sembra un riferimento al malvagio demone/drago mangiatore di anime Dweller-in-Darkness in Shang-Chi.



Ecco la nostra recensione dell'episodio 3 di Hawkeye, la nuova serie MCU.