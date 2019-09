Hawkeye sarà scritta da Jonathan Igla, uno degli sceneggiatori di Mad Men

Il team al lavoro di Hawkeye inizia a comporsi ed è stato scelto chi scriverà la serie. Si tratta di Jonathan Igla, uno sceneggiatore che ha lavorato a una delle serie più acclamate degli ultimi anni: Mad Men.

Igla è stato assunto come scrittore e produttore esecutivo e la sua esperienza in una serie che ha dato tanto spazio alla psicologia dei personaggi tornerà senz'altro utile per la nuova serie del MCU. Sappiamo che tra i papabili candidati c'era Amy Berg, che aveva confessato il suo dispiacere per non essere riuscita a entrare a far parte del progetto.



Con l'ingaggio di Jonathan Igla, inizia a completarsi il quadro dei ruoli chiave per l'aspetto creativo dei nuovi show in arrivo su Disney+ e che fanno parte della Fase 4. Malcolm Spellman (Empire) si occuperà di Falcon and The Winter Soldier, che sarà diretto da Kari Scogland (The Handmaid’s Tale); lo showrunner di WandaVision sarà Jac Schaeffer (Captain Marvel); Loki avrà come scrittore e produttore esecutivo Michael Waldron (Rick & Morty).



In Hawkeye vedremo il ritorno di Jeremy Renner nel ruolo dell'arciere membro degli Avengers. La storia sarà focalizzata su Clint Barton, che addestrerà Kate Bishop per poi passarle il testimone. La serie è prevista per il 2021 e vi rimandiamo al riepilogo di tutto quello che sappiamo fino a ora.