Hawkeye, l'episodio 5 farà 'letteralmente esplodere internet': cosa succederà?

Hawkeye si prepara ad entrare nel vivo in vista del gran finale previsto per il 22 dicembre, ma in queste ore un nuovo rumor ha alzato le aspettative nei confronti del quinto episodio in uscita la prossima settimana sul servizio di streaming on demand Disney+.

Se, sempre secondo le indiscrezioni tutte ancora da confermare, Kingpin tornerà nella quarta puntata di Hawkeye, ovvero quella in uscita domani mercoledì 8, la puntata 5 della serie tv MCU farà 'letteralmente esplodere internet': a riportarlo, questa volta, non i soliti noti insider dei social, già piuttosto affidabili solitamente, ma addirittura l'editorialista del famoso magazine TV Line Matt Mitovich, che nella sua rubrica settimanale "Inside Line" ha parlato proprio della serie su Occhio di Falco.

Rispondendo ad una domanda dei lettori, infatti, Mitovich ha affermato di aver sentito che l'episodio 5 di Hawkeye avrebbe "fatto esplodere Twitter": secondo le nuove teorie messe insieme dopo le dichiarazioni di Mitovich, dunque, è possibile che Wilson Fisk di Vincent D'Onofrio comparirà nell'episodio 4 ma ruberà la scena nella puntata successiva, quella 'incriminata' dal reporter di TV Line. Le cose andranno davvero così? I fan non dovranno aspettare molto ancora per averne conferma, ma intanto diteci quali sono le vostre aspettative nella sezione dei commenti.

Nel frattempo, scoprite quanto durerà il nuovo episodio di Hawkeye.