Hawkeye, secondo alcuni rumors Clint Barton perderà l'udito nella serie Disney+

Quando Hawkeye arriverà finalmente su Disney+, la serie potrebbe finalmente adattare uno degli archi narrativi principali del personaggio nei fumetti. Secondo un nuovo rapporto di Murphy's Multiverse, la serie interpretata da Jeremy Renner mostrerà Clint Barton sordo.

I fan di lunga data dell'arciere sapranno che Occhio di Falco nei film Marvel è sempre stato criticato perché non si atterrebbe alla storia del Clint Barton dei fumetti: l'eroe infatti è sordo e utilizza apparecchi acustici, un elemento che non è stato mai trattato nel Marvel Cinematic Universe.



Secondo gli ultimi rumors, un recente casting call è alla ricerca di un "audiologo cinese di mezza età, che lavora in un edificio fatiscente".

Come anticipato in precedenza, si prevede che la serie si ispirerà in larga misura all'acclamata serie di fumetti di Matt Fraction e di David Aja e ad un certo punto di quella serie, il duo ha completato un intero numero senza alcun dialogo parlato. I personaggi comunicavano attraverso l'uso della lingua dei segni americana.



Quella serie ha anche introdotto Kate Bishop nel mix, che finirà per fare il suo tanto atteso debutto nel Marvel Cinematic Universe nella serie.

"Beh, in un certo senso sono entrambi Occhio di Falco, giusto?" ha detto la produttrice dei Marvel Studios Trinh Tran a ComicBook l'anno scorso. "Quindi vuoi assicurarti...che io sia sempre interessato a introdurre nuovi personaggi. E ora abbiamo una giovane donna affascinante che è molto interessata a questo ruolo" ma ancora non è stato fatto nessun annuncio di casting.



La produttrice ci ha poi ricordato che gli spettacoli su Disney+ ricevono lo stesso trattamento dei film Marvel Studios.

"Trattiamo i nostri spettacoli come se stessimo realizzando i nostri film", ha aggiunto Tran "l'atmosfera e la qualità di questi programmi TV saranno come i film Marvel che hai visto. Questa è sempre stata la mentalità del presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, assicurarci che quando le persone vedranno questi episodi, sembrerà come se fosse un film, ma molto più lungo".



Ha concluso: "L'idea alla base di certi personaggi che ottengono i loro show è perché avremo molto più tempo per essere in grado di sviluppare questi personaggi".



Le riprese di Hawkey dovrebbero aver preso il via ad Atlanta mentre Jeremy Renner ha mostrato una splendida zucca di Halloween dedicata ad Occhio di Falco.