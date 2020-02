Hawkeye: nella serie appariranno anche Trickshot e i Tracksuit Draculas?

Passata la preoccupazione per i rumor sul rinvio di Hawkeye a data di destinarsi, notizia che in seguito è stata smentita anche dalla stessa Disney, possiamo tornare a concentrarci sulle possibili novità riguardanti la trama della serie targata Marvel e Disney+.

Oltre a confermare che lo sviluppo della serie sta procedendo come previsto in vista dell'uscita nel 2021, infatti, un nuovo report di MCU Cosmic rivela alcuni dei personaggi che potrebbero fare il loro esordio nel MCU durante la serie di Jeremy Renner.

Il primo di questi è Barney Barton, il fratello di Clint: conosciuto anche come l'anti-eroe Trickshot, il personaggio nei fumetti è stato anche membro dei Dark Avengers e in futuro potrebbe far parte del vociferato progetto legato ai Thunderbolts.

Stando al rumor, Hawkeye vedrà anche il debutto sul piccolo schermo dei Tracksuit Draculas, conosciuti anche come la Tracksuit Mafia, un gruppo di criminali di New York City che negli spillati Marvel ha spesso avuto a che fare proprio con Occhio di Falco. Se fosse vero, ciò potrebbe confermare la run di Matt Fraction come una delle principali ispirazioni per lo show.

In attesa di ulteriori conferme, vi rimandiamo alle ultime novità sulle riprese di Miss Marvel, altra serie targata Disney+ che dovrebbe arrivare nel corso del 2021.