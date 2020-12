Hawkeye, la serie Disney+ avrà molto dei fumetti di Fraction e Aja

Con l'inclusione di Kate Bishop e Lucky the Pizza Dog in Hawkeye, sembra ormai ovvio che la serie Disney+ attingerà pesantemente dall'omonima serie di fumetti di Matt Fraction e David Aja.

Uscita per la prima volta nel 2012, la serie di Fraction e Aja viene considerata da molti una delle migliori per l'incredibile caratterizzazione dei personaggi. Ora, le nuove foto del set suggeriscono che verrà ampiamente adattata per la serie live-action di Disney+. Le nuove immagini diffuse da Murphy's Multiverse mostrano che la produzione di Hawkeye sta utilizzando una Buick Gran Sport del 1970. Secondo gli scoop, il fotografo che ha ottenuto la foto ha sentito i membri dell'equipaggio di Occhio di Falco discutere su come avessero sperato di acquisire invece una Dodge Challenger del 1970 per rendere le cose molto più accurate al fumetto.

Quest'auto viene utilizzata da Clint in tutta la serie ma, la scena in questione riguarda un inseguimento sul George Washington Bridge di New York con Il Clown e i suoi scagnozzi, guidando. La serie è infatti attualmente in fase di riprese nella Grande Mela. Sembra ormai certo che vedremo molti dei personaggi di Avengers Endgame in Hawkeye come dimostrano i vari scatti provenienti dal set. Insomma la serie sta prendendo sempre più forma.