Hawkeye, la serie Disney+ ha introdotto il nuovo quartier generale degli Avengers?

L'episodio 3 di Hawkeye ha fatto il suo debutto su Disney+ nei giorni scorsi e in molti ipotizzano che lo show Marvel abbia presentato quello che potrebbe essere il prossimo quartier generale degli Avengers.

Alcuni utenti di Reddit pensano infatti che una delle molteplici e lussuose abitazioni dei Bishop potrebbe diventare uno degli edifici destinati al celebre gruppo di supereroi dopo la vendita della celeberrima Stark Tower.

In particolare, i fan pensano al Palazzo dei Vendicatori, l'immobile inizialmente appartenuto alla famiglia Stark che poi nei fumetti a partire dal 1963 è diventato il quartier generale degli Avengers. Questo edificio situato sulla Fifth Avenue almeno sulla carta stampata, ha avuto un ruolo di fondamentale importanza per le riunioni di Thor, Iron Man e compagni ma fin qui, nei film, non è stato ancora mostrato. È probabilmente uno degli immobili più riconoscibili nella lunga storia dei fumetti Marvel, alla pari del Baxter Building dei Fantastici Quattro o del Greenwich Village Brownstone di Doctor Strange.

Staremo a vedere per l'appunto, se Hawkeye avrà introdotto quello che in futuro potrà essere considerato il nuovo quartier generale degli Avengers e intanto, Hailee Stainfeld ha rivelato quale è il suo film Marvel preferito. E vo, siete d'accordo con l'interprete di Kate Bishop? Come sempre, diteci la vostra nei commenti.