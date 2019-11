Hawkeye: prima di diventare una per serie Disney+, era stato pensato un film

Nel gioco dei Marvel Studios, o ottieni un film o... Una serie tv. E a quanto pare, Hawkeye, la serie tv di Disney+ con Jeremy Renner programmata per il 2021, era stata inizialmente pensata come un film.

L'informazione sarebbe venuta fuori durante una chiacchierata tra il Presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, e Bloomberg Businessweek.



"Ad aprile 2018, quando il cast di Avengers: Infinity War era in città per la premiere del film, Feige ha organizzato un meeting per parlare delle sue idee. Tra i presenti vi erano anche Tom Hiddleston a.k.a. Loki, Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Withc) e Paul Bettany (Vision)" avrebbe spiegato Bloomberg.



"Tra le idee di cui ha parlato, Feige ha anticipato i suoi piani per le serie tv su Loki e per WandaVision, che si focalizzava sui due personaggi coinvolti romanticamente. Tutti, disse, erano esterrefatti. Ma Feige era alquanto nervoso nel proporre ciò che aveva in serbo per Jeremy Renner, Hawkeye. Marvel aveva un accordo con Renner che ci sarebbe stato un film sul personaggio, ma Feige voleva trasformarlo in una serie tv per Disney+. Renner, comunque, ha preso molto bene il cambiamento".



"Ha capito l'intenzione, il progetto, e ha detto 'Sì dai, facciamolo!'" ha concluso Feige.



Hawkeye approfondirà la backstory di Clint Barton, e potrebbe prevedere la presenza di Kate Bishop.