Hawkeye, la serie di Disney+ segnerà il ritorno dello SHIELD.?

Ok ok: con Nick Fury e Maria Hill in Spider-Man: Far From Home (con tutte le sorprese che sono seguite) non è che fosse poi passato chissà quanto tempo dall'ultima comparsata dello S.H.I.E.L.D. sul grande schermo, ma sembrerebbe esserci la possibilità che nella serie tv di Hawkeye questo possa fare il suo ritorno (in maniera più prominente?).

In questi ultimi giorni il set di Hawkeye, la serie tv di Disney+ con Jeremy Renner e Hailee Steinfeld, ci ha regalato davvero tante gioie, dalle prime immagini con il costume di Kate Bishop per la Steinfeld, al ritorno della famiglia Barton, per non parlare delle recenti notizie di casting che includono anche Florence Pugh e Vera Farmiga.

Ma adesso sembrerebbe che un'altro elemento chiave del lore Marveliano possa tornare a giocare un ruolo nello show: stiamo parlando dello S.H.I.E.L.D., l'organizzazione spionistica e antiterroristica che nel corso degli anni ha avuto non pochi stravolgimenti all'interno del MCU.

Come sappiamo, Clint Barton è stato uno degli agenti di punta dello S.H.I.E.L.D., per poi diventare a pieno titolo un Avenger, e infine assumere, dopo gli eventi di Avengers: Infinity War, l'identità di Ronin (almeno nella prima parte di Avengers: Endgame).

È dunque passato un bel po' da quando Barton indossava le divise e l'armamentario forniti dell'organizzazione, ma allora perché nelle foto dal set si intravede il logo dello S.H.I.E.L.D. sulla faretra dell'arciere? Possiamo forse aspettarci un ritorno in auge dell'agenzia, e magari anche qualche guest star da una certa serie tv? Dopotutto, Ming-Na Wen si è già proposta per un'apparizione nello show (nemmeno troppo breve, considerando che suggeriva Melinda May come aiutante di Clint Barton).

Certo, Agents of S.H.I.E.L.D. era un prodotto Marvel Television, e seppur parte del MCU, le sue interazioni con i personaggi principali del franchise sono sempre state piuttosto limitate (fatte poche eccezioni), ma ormai è difficile dire cosa sia possibile o meno in questo universo condiviso (vedi: Spider-Man 3).

Voi che ne pensate? Credete che questo particolare possa significare qualcosa? Fateci sapere nei commenti.