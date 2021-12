Hawkeye, la serie con Jeremy Renner ha creato una nuova strada per l'MCU?

Tutti e sei gli episodi di Hawkeye sono stati distribuiti e lo show ha condotto i fan del Marvel Cinematic Universe in un punto totalmente nuovo della narrazione. Nonostante le serie precedenti dell'MCU abbiano avuto conseguenze importanti che hanno alterato il mondo dei personaggi, Hawkeye ha avuto un enorme impatto.

Nonostante sia apparentemente una serie in tono minore, con l'intera narrazione che si svolge senza ramificazioni cosmiche o magiche, Hawkeye ha dimostrato come il Marvel Cinematic Universe sia sempre in grado di dirigersi verso nuove direzioni.

Hawkeye si svolge in una singola città e nell'arco di una sola settimana, coinvolgendo due eroi senza alcun superpotere: soltanto l'uso di arco, faretra e frecce. Ciò significa che Marvel è in grado di produrre narrazioni che sappiano anche essere maggiormente legate al fattore umano del franchise, senza per forza ricorrere a magie o linee temporali differenti.



I toni dello show somigliavano molto a quelli degli show Marvel che una volta andavano in onda su Netflix e Kevin Feige potrebbe realmente dirigersi in quella direzione. Ora sappiamo che Hawkeye condurrà certamente ad uno spin-off su Echo, con protagonista la giovane debuttante Alaqua Cox.



Ma chissà che il futuro non riservi nuovi orizzonti anche per personaggi quali Luke Cage, Jessica Jones, Daredevil e altri ancora.

Nel frattempo nei cinema trovate la nuova avventura di Peter Parker & co.



Su Everyeye potete leggere la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home.