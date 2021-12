Hawkeye, la serie Marvel avrà una seconda stagione? Parla la regista

Abbiamo visto il trailer dell'ultimo episodio di Hawkeye, segno che anche la nuova serie targata Marvel Cinematic Universe volge ormai al termine. Ci saranno nuove avventure in futuro per Clint Barton e Kate Bishop? Una delle registe, Bertie del duo Bert & Bertie, ha parlato dell'eventualità di una seconda stagione.

"È emozionante sentire i fan chiedere a gran voce una seconda stagione di Hawkeye" ha raccontato Bertie a Buzzfeed. "Ma non possiamo dire nulla. Penso che abbiamo realizzato qualcosa di buono, e che il pubblico sia davvero soddisfatto. Li abbiamo portati a fare un giro sulle montagne russe e adesso ne vogliono ancora. Vogliono ancora Kate, ancora Yelena, ancora tutto. È il Marvel Cinematic Universe, quindi queste storie continuano, giusto?"

Abbiamo sentito le parole di Hailee Steinfeld sull'episodio 5, e sui suoi risvolti in vista del finale di Hawkeye. I Marvel Studios non hanno ancora annunciato ufficialmente la seconda stagione, ma va detto che anche Loki e What If...? sono state rinnovate solo dopo la fine delle rispettive prime stagioni su Disney+.

Di sicuro sappiamo che ci sarà una serie spin-off su Echo, mentre altri personaggi visti in Hawkeye dovrebbero apparire nei titoli futuri del MCU, a cominciare da Clint Barton (Jeremy Renner). Vi piacerebbe una seconda stagione di Hawkeye? Fatecelo sapere come sempre nei vostri commenti.