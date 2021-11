Hawkeye, la serie Marvel fa breccia nei cuori degli spettatori... E su Rotten Tomatoes

Qualche giorno fa vi avevamo rivelato il punteggio provvisorio di Hawkeye su Rotten Tomatoes, mentre quest'oggi vi riveliamo quello aggiornato. Cosa sarà cambiato? Quanto sarà piaciuta la serie con Jeremy Renner e Hailee Steinfeld?

I primi due episodi di Hawkeye sono arrivati finalmente su Disney+, e i fan del Marvel Cinematic Universe sembrano esserne molto compiaciuti.

La serie tv dedicata a Occhio di Falco ha infatti visto non solo uno stuolo di reazioni positive sui social, ma anche un aumento del suo punteggio su Rotten Tomatoes, che da un 85% della critica è passato ora a un 93% (al pari del punteggio della stampa per The Falcon and The Winter Soldier), mentre quello del pubblico è all'89%.

Importanti cifre per la quarta produzione seriale (live-action) dei Marvel Studios in collaborazione con Disney+, che finora può ritenere decisamente riuscito l'esperimento televisivo iniziato con WandaVision.

Si è trattato dunque di un debutto in grande stile per Clint Barton, Kate Bishop, Lucky The Pizza Dog e gli altri personaggi di Hawkeye, che non vediamo l'ora di conoscere tutti settimana dopo settimana.

E voi, che ne avete pensato dei primi episodi di Hawkeye? Vi sono piaciuti? Fateci sapere la vostra nei commenti, e cosa vi aspettate accadrà nelle settimane a venire.