Hawkeye, la serie Marvel è quasi completata: le registe celebrano un importante traguardo!

Poco più di un mese dopo la fine delle riprese di Hawkeye, la serie Marvel in arrivo a fine 2021 che seguirà le vicende di Occhio di Falcon e la sua erede Kate Bishop, le registe Bert & Bertie hanno celebrato sui social un altro importante traguardo.

Come potete vedere in calce alla news, le autrici del coming-of-age Equipaggio Zero hanno annunciato su Instagram di aver completato il primo montaggio dello show, ringraziando tutto il team di addetti ai lavori che sta lavorando con loro alla post-produzione del titolo Marvel Studios.

Bert & Bertie hanno diretto un blocco di episodi di cui non sono ancora stati rivelati i dettagli, mentre il resto della stagione è stato affidato a Rhys Tomas, regista noto per la sua esperienza con il Saturday Night Live e per aver diretto Estate a Staten Island e la serie action comedy Comrade Detective. Thomas è inoltre accreditato come produttore insieme Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso e Trinh Tran.

In questa nuova serie, Jeremy Renner torna a vestire i panni dell'Avenger dopo essere apparso l'ultima volta in Avegers: Endgame. Il cast, oltre a Hailee Steinfeld nei panni di Kate Bishop, includerà anche Vera Farmiga, Tony Dalton, Alaqua Cox, Zahn McClarnon e Florence Pugh.

A proposito del fronte televisivo del MCU, vi ricordiamo che mercoledì 9 giugno è in arrivo Loki con Tom Hiddleston.