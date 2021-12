Hawkeye è la serie Marvel più sanguinosa? Ecco quante persone vengono uccise

Ora che Hawkeye è ormai alle spalle, arrivano le notizie dedicate alle curiosità e ad alcune particolarità della serie Marvel appena conclusasi su Disney+. A quanto pare lo show con Jeremy Renner e Hailee Steinfeld potrebbe essere la più sanguinosa mai realizzata dai Marvel Studios e un nuovo report certifica il numero di vittime della storia.

Secondo quanto riportato dalla gente di ScreenRant, che ha riguardato appositamente tutti gli episodi di Hawkeye, nella serie si possono contare tra le 50 e le 55 persone uccise potenzialmente. Questo numero, se confermato, batterebbe il record detenuto finora da Iron Man, la prima pellicola del Marvel Cinematic Universe con Robert Downey Jr. uscita nel 2008. Ovviamente, questo report non include le morti dei film sugli Avengers, come nell'invasione aliena di New York o la decimazione della popolazione mondiale (e dell'intero universo) causata da Thanos in Avengers: Infinity War.

Nel corso di una recente intervista, Hailee Steinfeld ha svelato le sue scene preferite di Hawkeye: "L'inseguimento in macchina nell'episodio 3, con Jeremy e la sottoscritta, abbiamo fatto il miglior tempo delle nostre vite. C'è stato un momento in cui abbiamo girato la prima ripresa e ho letteralmente pensato, 'Si, questo è assolutamente il motivo per cui l'ho fatto. Fa parte dell'MCU'".

Un'altra scena memorabile è stata ricordata da Steinfeld. Si tratta del momento in cui Yelena Belova appare in casa di Kate per avvertirla dei piani per uccidere Clint Barton, preparandole la cena. Un momento che dimostra quanto siano fantastici i due personaggi sullo schermo, Yelena e Kate. "Si è trattata di una delle cose più divertenti vissute lavorando e Florence è incredibile in quella scena. Trovo sia stato davvero speciale e divertente da recitare", ha concluso.

Su queste pagine potete leggere la recensione del gran finale di Hawkeye, l'ultima serie Marvel del 2021.