Hawkeye, nella serie è nascosto un easter egg da decifrare col codice Morse!

Uno dei registi di Hawkeye, Rhys Thomas, ha recentemente parlato di un easter egg davvero difficile da cogliere nella serie che coinvolge Kate Bishop (Hailee Steinfeld), il codice Morse e i fumetti.

Intervistato da Metro, Thomas ha spiegato che quando Kate e Clint Barton (Jeremy Renner) sono legati dalla Tracksuit Mafia a due giostre nel secondo e nel terzo episodio, le luci dietro di loro tremano in una sequenza distinta. Lo schema può essere decifrato utilizzando il codice Morse e richiama una data importante dei fumetti.

"Quella luce sta effettivamente tremando e si riferisce alla data del primo numero dei fumetti in cui compare Kate Bishop", ha affermato Thomas. Tuttavia, ha anche ammesso che "questo è un riferimento che penso che la gente farebbe fatica a individuare" e probabilmente ha ragione. Il dettaglio era davvero difficile da scovare e certifica l'immenso lavoro svolto dalla produzione.



Il regista però ha anche ammesso che il team creativo non è riuscito a inserire tutte le loro idee nello show Disney+. Sebbene lo spettacolo sia stato in grado di dare a Clint una freccia di particelle Pym, non c'era spazio per una piccola apparizione di Ant-Man. Thomas ha recentemente spiegato anche perché non ci sono stati camei di altri Avengers, si è preferito concentrarsi sulla storia di Clint e Kate, ma certamente tutti si rivedranno da qualche parte nel MCU prima o poi. Non perdetevi la nostra recensione di Hawkeye e fateci sapere nei commenti se avevate colto questo easter egg.