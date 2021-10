Hawkeye, un nuovo sguardo a Echo: pronto il crossover con Daredevil?

Manca davvero poco all'uscita su Disney+ di Hawkeye, serie dell'MCU d'ambientazione natalizia dedicata al personaggio di Occhio di Falco. Molti i nuovi personaggi introdotti, fra cui quello di Echo, che getta le basi per future correlazioni con Kingpin e Daredevil. Cosa ci dice la scelta di questo villain?

Più passano i giorni che ci separano dal debutto dei primi episodi, più la nuova serie dedicata al personaggio di Jeremy Renner sembra voler impostare un nostalgico, candido spartiacque fra la Saga dell'Infinito e la nuova Fase 4 aperte dall'Universo Marvel. Il personaggio di Occhio di Falco, desideroso di ricongiungersi definitivamente alla sua famiglia, sembra voler dare l'addio alla sua vita da super, passando il testimone a nuovi personaggi e alle loro inedite nemesi.

Stiamo ovviamente parlando, innanzitutto, di Kate Bishop (Hailee Steinfeld), intorno al cui addestramento sarà incentrata la nuova serie. Vi abbiamo già anticipato durata e numero degli episodi di Hawkeye. Ma ogni giorno che passa, i Marvel Studios stanno rilasciando clip e anticipazioni in una strategia di promozione senza interruzioni. Solo due giorni fa è stato rilasciato un nuovo trailer di Hawkeye. Oggi invece, una nuova promo ci permette di dare un primo e più approfondito sguardo al villain principale dello show, prestato nei fumetti dalle storie di un altro supereroe Marvel.

Si tratta del personaggio di Echo (Alaqua Cox), alter ego di Maya Lopez, una nativa americana non udente e figlia adottiva di Kingpin. La sua presenza sta facendo scommettere - e sperare - sulla partecipazione di Vincent D'Onofrio, nuovamente nei panni del mastodontico cattivo di Daredevil. Potrebbe essere questo il futuro della serie sull'eroe di Hell's Kitchen: dopo la cancellazione alla terza stagione infatti, Daredevil potrebbe mettere in moto un passaggio di consegne, in Hawkeye, per vedersi finalmente integrato nell'MCU. E il tramite potrebbe essere proprio il personaggio di Echo, per il quale si sta già preparando una serie spin-off, cosa che potrebbe rispondere alla questione di un possibile seguito a Hawkeye. Vi entusiasma la possibilità? Ditecelo nei commenti!