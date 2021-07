Hawkeye, anche Simon Callow nel cast della serie Marvel su Occhio di Falco

Dopo gli ultimi indizi sulla data di uscita di Hawkeye, arriva una nuova, importante rivelazione sul cast della nuova serie Marvel con Jeremy Renner. Come riporta in esclusiva The Cosmic Circus, infatti, farà parte dello show anche Simon Callow. L'attore, noto soprattutto per le sue performance teatrali, ha debuttato al cinema nel 1984 in Amadeus.

Non è ancora noto il ruolo che Simon Callow interpreterà in Hawkeye. L'attore britannico, classe 1949, ha alle spalle una lunga carriera sui palcoscenici del Regno Unito, dove ha portato in scena una serie di opere di Oscar Wilde e, tra le altre cose, un dramma sulla vita di Orson Welles. Al cinema, invece, l'abbiamo visto anche in Camera con Vista, Shakespeare in Love, Quattro matrimoni e un funerale.

Simon Callow è stato anche uno dei primi attori a rendere pubblica la propria omosessualità, e il suo coming out ha certamente aiutato a cambiare atteggiamento nei confronti della comunità gay. "Amadeus è stata la prima esperienza grazie alla quale ho fatto molte interviste alla stampa mainstream" ha dichiarato qualche tempo fa. "Dovevo decidere, lì e in quel momento, se avrei detto la verità. Ho creduto fermamente, l'ho sempre fatto, che l'unica cosa che può davvero trattenere le persone gay è vivere nella paura."

Il cast di Hawkeye, in attesa di scoprire se ci sarà anche Red Guardian (David Harbour), è composto da Jeremy Renner, Hailee Steinfield, Vera Farmiga e Tony Dalton.