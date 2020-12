Hawkeye: ci sarà spazio anche per Ronin? Scopriamolo insieme

La star di Hawkeye Jeremy Renner, ha pubblicato sui social una sua foto in cui mette in mostra i tatuaggi che il suo personaggio Clint Barton aveva fatto qualche tempo dopo gli eventi di Avengers: Infinity War quando era divenuto Ronin.

L'immagine ci mostra dei tatoo dal tipico design giapponese, infatti vediamo un drago che avvolge la parte inferiore del braccio mentre su quella superiore vie è un'armatura da Samurai. La didascalia recita: "Sarò a casa per Natale" prendendo in prestito un verso di una celebre canzone natalizia e alludendo al possibile stop delle riprese in vista delle Feste. Questo scatto, tra l'altro, ci fa presupporre che Ronin possa fare la sua comparsa in Hawkeye.

Ricorderete sicuramente che Clint Barton ha assunto questa identità alternativa durante gli eventi di Avengers: Endgame, dopo che la scomparsa della sua famiglia alla fine di Avengers: Infinity War. Occhio di Falco ha così deciso di abbandonare i Vendicatori per diventare il vigilante mascherato che in Giappone va a caccia di spietati criminali. Il personaggio Ronin è stato creato da Brian Michael Bendis e Joe Quesada, e prende il nome dal termine giapponese che indica un samurai senza signore e senza padrone.

Intanto le prime immagini dal set ci hanno mostrato il costume di Kate Bishop ed inoltre abbiamo finalmente avuto modo di dare uno sguardo all'amatissimo Lucky the Pizza Dog. Pensate che ci sarà spazio anche per Ronin? Fatecelo sapere nei commenti.