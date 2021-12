Hawkeye, se Spider-Man comparisse nell'episodio finale? Risponde Hailee Steinfeld

Hailee Steinfeld sarebbe entusiasta di vedere Spider-Man comparire nel finale di Hawkeye così come tutti i fan della Marvel che sognano questo grande incontro. L’attrice interprete di Kate Bishop ha parlato di questa possibilità mentre era ospite di Jimmy Fallon.

Il quinto episodio ha finalmente visto il ritorno di Kingpin nel Marvel Cinematic Universe, le cose ora stanno davvero per scatenarsi nell'ultimo episodio di Hawkeye. Tuttavia, il tempismo dell'uscita di Spider-Man: No Way Home fa sì che le persone si chiedano se ci sia la possibilità che Spidey compaia nella serie Disney+.



"Andrei completamente fuori di testa", ha dichiarato Steinfeld, non rivelando ovviamente se ciò accadrà. Recentemente, l’attrice ha parlato di quanto ami questa serie in generale e di come l'intero franchise di Avengers abbia un posto nel suo cuore. Durante un'intervista con il podcast ufficiale D23, ha rivelato che Avengers: Endgame è il suo film preferito nell'MCU.



“È sempre difficile scegliere un film preferito, ma è Endgame finché non ne guarderò un altro, quindi sarà quello per un po'. Ma sì, sono cresciuta guardando questi film ed è un'esperienza unica andare a sedersi in un cinema a guardarli. È ciò che ti fa venir voglia di essere in loro", ha continuato Steinfeld. "Voglio dire, è la cosa più pazza, e la cosa così sorprendente è che è stato dimostrato che ora anche guardare qualsiasi cosa MCU da casa è ancora un'esperienza fantastica. Penso che la dice lunga sull'MCU e sulle persone coinvolte".



Vi lasciamo con la nostra recensione del quinto episodio di Hawkeye in attesa del gran finale di domani.