Hawkeye: nel giorno di Spider-Man, il MCU accoglie uno dei migliori villain di sempre

Hawkeye 5 è disponibile su Disney Plus da oggi 15 dicembre, una data che i fan del Marvel Cimematic Universe di certo non dimenticheranno facilmente.

Oltre all'attesissima uscita di Spiderman No Way Home sul grande schermo, infatti, sul piccolo schermo di Disney Plus il nuovo episodio della serie tv dedicata a Occhio di Falco ha finalmente introdotto Kingpin nel Marvel Cinematic Universe: come anticipato dai rumor e della indiscrezioni delle scorse settimane, infatti, il villain legato alla malavita dei fumetti Marvel fa la sua comparsa nei momenti finali della puntata, quando viene rivelato che dietro a tutti gli eventi della serie c'è sempre stato lui.

Ad interpretare Kingpin c'è nuovamente Vincent D'Onofrio, che come saprete ha vestito gli iconici panni del villain nell'acclamata serie tv Daredevil prodotta da Netflix. E siccome parlando del diavolo spuntano le corna, il ritorno di Kingpin coincide neanche a farlo apposta col ritorno di Charlie Cox nei panni di Matt Murdock, anche questo accompagnato da numerose indiscrezioni (e perfino leak) emerse nelle settimane passate. Un vero e proprio Marvel-Day per i fan, che sono rimasti stupiti da come Hawkeye sia riuscito ad incastrare le storie di Maya Lopez, Yelena Belova, Clint Barton e Kate Bishop in un'unica trama tutto sommato molto fedele alle origini di Echo nei fumetti.

Ricordiamo che, secondo quanto riportato dai soliti insider, prossimamente Daredevil tornerà in quattro progetti Marvel: scoprite quali cliccando sul link evidenziato.