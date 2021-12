Hawkeye: spiegazione e significato del misterioso Rolex svelato nel finale

È stato trasmesso due giorni fa, in tempo per Natale, l'ultimo dei sei episodi di Hawkeye, miniserie che non ha esordito col botto ma che ha saputo costruirsi la sua audience puntata dopo puntata, collegando i puntini di tanti misteri irrisolti. Su tutti, quel Rolex dello SHIELD trafugato dalla QG degli Avengers e appartenente all'Agente 19.

Ci aspettavamo un finale coi fiocchi – di neve – per la nuova serie dedicata a Clint Barton (Jeremy Renner) e alla sua nuova allieva Kate Bishop (Hailee Stanfield), impegnati in una New York innevata e natalizia a combattere la terribile Trasksuit Mafia, dietro la quale si nasconde nientemeno che uno dei personaggi più iconici di Daredevil. Cosa che, col tempo e col passare degli episodi, ha trasformato quello che rischiava di diventare un flop per Marvel in un gigantesco collo di bottiglia per rendere canoniche vecchie serie nel MCU e far confluire, più in generale, tutta una serie di relazioni presenti nei fumetti e ancora taciute, almeno fino a questo momento, nel Marvel Cinematic Universe. Ora attenzione, perché seguono spoiler.

Grande attenzione ai risvolti del crossover fra Daredevil e Hawkeye, che molti si aspettavano esplodesse nell’ultimo episodio. Ma a fianco di questo, erano molte le trame da chiudere nel gran finale di Hawkeye. C’era la questione Yelena vs Clint, ma soprattutto era stato un oggetto minuscolo, solo apparentemente insignificante, a guidare gran parte delle previsioni. Nel primo episodio della serie infatti, un Rolex appartenuto a un agente dello SHIELD viene battuto all’asta della Tracksuit Mafia insieme a molti altri trafugati dal compound degli Avengers, distrutto da Thanos in Avengers: Endgame.

Clint fa il possibile per recuperarlo, sostenendo che appartenesse a un suo “vecchio amico”. Qualche indizio era arrivato già vero il quarto episodio, assistiamo a una telefonata tra Clint e sua moglie: durante la conversazione, Laura gli domanda, passando con grande facilità dall'inglese al tedesco, se sia sparito qualcos'altro dal complesso oltre al costume dell'alter ego di Occhio di Falco. "Intendi il Rolex?" le chiede Clint, e quando arriva una risposta affermativa da parte di Laura, i due iniziano a diventare sospettosi.

Il fatto che sia stata in grado di passare dall'inglese al tedesco e che fosse a conoscenza del misterioso orologio, ha fatto ipotizzare che il personaggio sia stato coinvolto in precedenza nel mondo dello spionaggio e che probabilmente sia stato un agente dello SHIELD ora in pensione. Tanto che in un’altra conversazione, Laura (Linda Cardellini) dice a Clint: “Sai che capirò sempre, più di chiunque altro”. La conferma arriva nel finale, quando Clint restituisce alla moglie l’orologio come regalo di Natale.

È quindi lei l’Agente 19 dello SHIELD! Clamoroso colpo di scena! Si tratta di Mockingbird, uno dei migliori agenti dello SHIELD, maestra di arti marziali nota per combattere con una coppia di bastoni, che nei fumetti originali è effettivamente sposata con Barton. Voi come avete preso la rivelazione e il finale più in generale? Ditecelo nei commenti!