Hawkeye, il nuovo spot mostra un atteso personaggio al fianco di Echo: scoprite chi é

Online è stato pubblicato un nuovo spot tv di Hawkeye, la prossima serie del Marvel Cinematic Universe con protagonista Jeremy Renner nel ruolo di Occhio di Falco. Il video mostra alcune sequenze inedite con protagonista un personaggio molto atteso dai fan, la cui presenza era stata anticipata diversi mesi fa.

Si tratta di Fra Fee, che presta il volto a Kazimierz Kazimierczak, ovvero Il Clown, uno spietato mercenario polacco cresciuto in una famiglia di artisti circensi e principale villain di Occhio di Falco nella serie.

Nelle immagini dello spot può essere visto camminare al fianco di Echo (Alaqua Cox).



Altre sequenze mostrano un personaggio (Kate o Yelena) indossare il costume Ronin, pronto ad attaccare qualcuno.

Inoltre sono presenti alcune scene estese dei video precedenti che vedono protagonista Jeremy Renner in azione. Nel trailer di Hawkeye di ottobre venne annunciata la data d'uscita.

"Stiamo trattando i nostri show come se stessimo realizzando i lungometraggi" ha dichiarato tempo fa la produttrice Trinh Tran "La percezione e la qualità di questi show tv saranno come i film Marvel che avete visto. Questa è sempre stata la mentalità del presidente [Kevin Feige], di assicurarci che quando le persone guardano questi episodi sarà come se fosse un lungo film ma invece di durare due ore e mezza sarà molto più lungo".



Hawkeye esordirà con due episodi, a causa di una precisa strategia decisa da Disney.