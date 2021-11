Hawkeye, nuovo spot e nuovo video: ecco la Tracksuit Mafia in azione!

Domani è il gran giorno: debutta in streaming su DisneyPlus la nuova serie del Marvel Cinematic Universe, Hawkeye. Da casa Marvel arriva un nuovo spot e un estratto dello show, che mostra Occhio di Falco e Kate Bishop in azione contro i criminali della Tracksuit Mafia!

Il video, che trovate sopra l'articolo, è stato mostrato in anteprima al Tonight Show di Jimmy Fallon, durante l'ospitata di Jeremy Renner che ha dimostrato come si tiene un segreto nel MCU.

Nella clip vediamo Clint Barton e Kate Bishop, rispettivamente interpretati da Renner e da Hailee Steinfeld, alle prese con la gang della Tracksuit Mafia, chiamata così per le caratteristiche tute che indossano i suoi membri. Intrappolati all'interno di un appartamento newyorkese e assediati dall'esterno dai criminali, i due arcieri tentano di salvarsi e di trovare una via di fuga per scampare alle fiamme generate dalle molotov della Tracksuit Mafia.

Rivediamo i due arcieri protagonisti della serie anche nel nuovo spot di 15 secondi (che trovate a fine articolo) che annuncia il debutto dello show in streaming su Disney+ con l'esordio dei primi due episodi nella giornata di domani.

Coni suoi 6 episodi, la miniserie Hawkeye fa parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe: nei giorni scorsi Jeremy Renner ha spiegato perché la serie dedicata a Hawkeye è meglio di un film e ha parlato dell'atmosfera natalizia che caratterizza lo show.