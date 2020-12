Hawkeye, spunta un riferimento ai fumetti di Fraction e Aja nelle nuove foto dal set

Dopo aver visto le prime immagini Hailee Steinfeld nei panni di Kate Bishop, ecco arrivare in rete una serie di nuove foto dal set di Hawkeye che sembrano confermare una delle fonti di ispirazioni della serie Disney+.

Sembra ormai evidente che lo show attingerà a piene mani dall'iconica run a fumetti firmata da Matt Fraction e David Aja, e le immagini che potete trovare in calce forniscono un ulteriore indizio in questa direzione. Jeremy Renner e Hailee Steinfeld sono stati infatti avvistati sul set con indosso dei vestiti eleganti, in una situazione che ricorda da vicino un momento mostrato nel numero #2 di Hawkeye, ovvero quando Clint e Kate partecipano all'inaugurazione di un hotel per indagare sull'organizzazione del Cirque Du Nuit.

In concomitanza con l'inizio delle riprese a New York, è stato rivelato che il cast della serie includerà anche Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton e Florence Pugh, la cui Yelena Belova farà il suo debutto nel MCU con l'uscita di Black Widow ad aprile 2021.

A proposito delle serie Marvel in arrivo sulla piattaforma streaming della Casa di Topolino, possiamo aspettarci diverse novità (tra cui potenzialmente anche la data di uscita della stessa Hawkeye) dall'investor day della Disney che si terrà nelle prossime ore.