Hawkeye, ci sarà una stagione 2? Novità in casa Marvel!

Un dettaglio dal sito dei Disney Studios sembra anticipare nuovi risvolti per il futuro della serie Marvel: nella pagina dedicata agli show e ai film che Disney candida ai principali premi, la serie con l'Occhio di Falco di Jeremy Renner non sarebbe più nella categoria delle miniserie. Che sia in arrivo una stagione 2 di Hawkeye?

Cambiando la categoria dello show Marvel da miniserie a serie comedy, di fatto Disney sta rivelando che Hawkeye non è più da considerarsi una serie limitata a una sola stagione e che in futuro potrebbe esserci un nuovo ciclo di episodi che segnerà il ritorno di Clint Barton e Kate Bishop, il duo interpretato da Jeremy Renner e Hailee Steinfeld.

Non si tratta della prima volta che Disney cambia la categoria di uno show presente tra le sue proposte nella pagina "For Your Consideration". L'anno scorso era accaduto lo stesso anche con Loki, ma in quel caso lo show ha fatto parte della categoria miniserie fino all'uscita dell'episodio finale di Loki, che si è concluso con un enorme cliffhanger e l'annuncio della seconda stagione.

Nonostante i numerosi indizi a sfavore dell'ipotesi Hawkeye 2, sappiamo che alcuni dei personaggi apparsi nella serie che ha debuttato a fine 2021 torneranno nello spin-off Echo con Alaqua Cox nei panni di Maya Lopez in uscita nel 2023.

E' possibile dunque che Marvel abbia cambiato i suoi piani per Hawkeye, considerando anche il successo che le serie MCU hanno riscosso nell'ultimo anno e mezzo? In effetti, restano aperti alcuni interrogativi su Hawkeye a cui una stagione 2 potrebbe dare risposta.