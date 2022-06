Hawkeye, nella stagione 2 tornerà un personaggio morto? I dettagli

Come prassi ormai per gli show tv del Marvel Cinematic Universe, anche Hawkeye ha introdotto una manciata di nuovi villain nel franchise. La serie con protagonista Jeremy Renner nei panni di Clint Barton/Occhio di Falco tornerà con un nuovo ciclo di episodi e potrebbe riservare parecchie sorprese ai fan.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sulla serie del Marvel Cinematic Universe, Hawkeye. Sul nostro sito potete leggere le dichiarazioni di David Mack sul futuro dell'MCU.



Kazi, interpretato da Fra Fee, è uno dei personaggi di Hawkeye che nei fumetti diventa Clown in stile Joker.

Sebbene Echo (Alaqua Cox) abbia apparentemente ucciso Kazi nella prima stagione, Fee sottolinea che nessun personaggio Marvel è da considerarsi realmente morto.



Kazi tornerà nella seconda stagione? Ecco la risposta dell'attore:"Ehm, la verità è che non lo so ancora. Ma spero vivamente che Kazi possa fare la sua apparizione. Non scommetterei dei soldi sul fatto che abbia incontrato la sua prematura fine in Hawkeye. Nessuno è mai davvero morto in Marvel. Sarei molto fiducioso e sarei sicuramente entusiasta di tornare nel personaggio".

Fra Fee l'anno scorso racconto di aver studiato il personaggio nei minimi dettagli e di sapere tutto di lui.

Secondo voi rivedremo il personaggio in Hawkeye 2?



Nel frattempo recuperate la recensione di Hawkeye, in attesa di vedere la seconda stagione.