Hawkeye, quante stagioni ci saranno per la serie con Jeremy Renner?

Ancora ventisette giorni soltanto ci dividono dai primi due episodi di Hawkeye, nuova serie targata Marvel Studios che si situa nella Fase 4 dell'MCU ma vive del lascito degli Avengers - e di uno in particolare. Visto l'hype intorno al titolo, si può già parlare di un successo, tanto da far scommettere su eventuali sequel.

Non sarebbe né la prima né l'ultima volta per la Marvel, che negli anni si è costruita uno zoccolo duro di spettatori irriducibili, capaci di far schizzare gli asset di ogni nuovo titolo a poche ore dall'uscita. In altre parole, di serie rinnovate per una seconda stagione a pochi giorni dal debutto, in casa Feige ne abbiamo viste a profusione. Posto questo, perché mai stavolta dovrebbe essere da meno? Sappiamo già molto della nuova serie su Occhio di Falco e sugli episodi che la comporranno, come vi abbiamo raccontato in questo articolo su Hawkeye. Sappiamo che al centro del plot vi sarà il passaggio di testimone - o meglio, d'identità da super - da Ronin (Jeremy Renner) a Kate Bishop (Hailee Steinfeld).

Nel frattempo, Marvel continua a rilasciare clip su clip. Proprio di recente, un teaser di Hawkeye e soprattutto, appena poche ore fa, questo fantastico trailer definitivo di Hawkeye. Feige, non c'è dubbio, sta preparando il terreno per qualcosa di grosso, che potrebbe far pensare a un sicuro rinnovo. Una conferma ufficiale ancora non c'è stata, ma sono molti gli indizi che possono farci ben sperare. Innanzitutto, il numero e la durata degli episodi, troppo esigua affinché si riesca a esaurire completamente tutto quanto c'è da dire su vecchi e nuovi personaggi introdotti.

Proprio questa seconda però, è la chiave di volta fondamentale. Trattandosi appunto di una sorta di medley, vale a dire di una serie che chiuderà archi narrativi per aprirne di nuovi, consegnando le chiavi di Occhio di Falco in mano a Kate Bishop, ci troviamo di fronte a un nuovo inizio tutto da raccontare. Per Hailee Steinfeld si è steso il tappeto rosso e il suo futuro nell'MCU potrebbe essere ancora lungo.

Previsioni possibili dunque? A giudicare dalle ultime serie in live-action, a questa potrebbe seguire uno standalone cinematografico - come per The Falcon and The Winter Soldier, cui seguirà Captain America 4 - o invece, più probabilmente, potrebbe rimanere su piccolo schermo, come per Loki 2. A differenza del franchise di Captain America infatti, già delineato con tre capitoli precedenti, potrebbe essere rischioso avviare una nuova "saga dentro la saga" per la Bishop, visto tutti i progetti in campo per la Fase 4. Dall'altro lato però, una miniserie di sole sei puntate - sarebbe la prima di questo tipo per Marvel - non avrebbe davvero senso. Anche senza una conferma ufficiale insomma, le frecce al nostro arco sono già sufficienti per sperare in uno o più rinnovi.