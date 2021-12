Hawkeye, una star pregò la Marvel per cantare nel musical su Steve Rogers

Mancano solo due episodi alla fine di Hawkeye: una serie, quella su Occhio di Falco, che non avrà fatto forse gli ascolti sperati, ma che è riuscita comunque a strappare sonore risate e dolci sorrisi ai fan più accaniti della Marvel. Soprattutto per quel folle spettacolo (Rogers: the Musical) che ritroveremo anche nel prossimo Spider-Man.

Con due soli appuntamenti settimanali di Hawkeye prima del finale di serie, i fan sono ansiosi di scoprire come si evolveranno le cose per Clint Barton (Jeremy Renner) e Kate Bishop (Hailee Steinfeld), soprattutto dopo la conferma della presenza di Kingpin in Hawkeye. Molto è stato offerto, in termini di intrattenimento, nella serie su Disney+ e i fan sono rimasti particolarmente elettrizzati da Rogers: The Musical, uno spettacolo di Broadway sulla vita di Steve Rogers.

Nel primo episodio, Clint porta i suoi figli a vedere lo spettacolo, che include il pezzo Save the City. La canzone coinvolge molti dei nostri Vendicatori preferiti che cantano e ballano, ma c'è un attore presente in Hawkeye che voleva disperatamente unirsi al divertimento. Certo, il suo personaggio non è presente durante la Battaglia di New York, ma se è per questo neanche Ant-Man (che invece è stato aggiunto). Si tratta di Fra Fee, che qui interpreta Kazimierz Kazimerczak - alias Kazi - e che ha recentemente parlato con The Hollywood Reporter delle sue aspirazioni musicali.

L’attore ha raccontato: "Li ho implorati di coinvolgermi in Rogers: The Musical. Ero tipo, 'Lasciami iniziare dal retro, mettimi un costume da alieno e canterò la linea del tenore.' Ero disperato. Quindi sì, certo, ero estremamente geloso di tutti coloro che sarebbero stati coinvolti. Quando l'ho letto nella sceneggiatura, ho pensato: ‘Questo è geniale’. L'ho adorato. Ma chi lo sa? Forse farò il musical vero e proprio quando arriverà a Broadway”.

Il brano Save the City è stato scritto da Marc Shaiman (compositore, paroliere) e Scott Wittman (autore dei testi), che sono meglio conosciuti per aver composto la musica e i testi di Hairspray. I due si sarebbero detti interessati a scrivere molte più colonne sonore per la Marvel. Shaiman si è espresso per primo con Comic Book: "Ci piacerebbe. Ovviamente, ci piacerebbe. Voglio dire, lo farebbero anche molti altri cantautori, quindi dobbiamo andare avanti. Sì. Sono sicuro che probabilmente c'è già un intero musical su TikTok.. E l'universo Marvel è così vasto, per non parlare dei Multi Universi”.

Il compositore ha poi scherzato sulla questione del Multiverso: “Vedi, ora so davvero delle cose sulla Marvel. Oh mio Dio. Spero che non ci siano altri team di compositori in altri multi-universi a scrivere questo. Sì, insomma, te lo immagini?". E voi riuscite a immaginarlo? Scherzi a parte, cosa ne pensate del musical su Rogers? Avete notato il dettaglio del cartellone nelle ultime clip di Spider Man No Way Home? Ditecelo nei commenti!