Hawkeye, la star commenta il suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe

Il quinto episodio di Hawkeye ha finalmente visto il ritorno di un attesissimo grande personaggio nel Marvel Cinematic Universe. Dopo rumors e speculazioni, finalmente i fan hanno potuto gioire di questa importante svolta insieme al suo interprete.

Wilson Fisk è tornato nel Marvel Cinematic Universe in grande stile, Kingpin è tornato ancora una volta interpretato da Vincent D'Onofrio, l'amato attore che è apparso nel ruolo nel corso delle tre stagioni di Daredevil di Netflix. Ora che i fan hanno avuto la possibilità di guardare l'episodio uscito oggi sul servizio di streaming Disney+, lo stesso D'Onofrio ha rotto il silenzio sul suo ritorno.



L’attore ha scritto su Twitter una citazione che rimanda direttamente al suo Wilson Fisk: "Quando ero un ragazzo", ha twittato insieme a una foto dei titoli di coda di Hawkeye, che mostra il suo personaggio che incombe su Clint Barton (Jeremy Renner) e Kate Bishop (Hailee Steinfeld). La battuta, ovviamente, fa riferimento a uno dei momenti più popolari del suo personaggio nella serie Daredevil con Charlie Cox.



"Mi sento molto vicino a Fisk", ha detto D'Onofrio a Comicbook.com l'anno scorso. "Devo dirlo, sento che quel personaggio è mio ed è solo perché l'ho interpretato per quelle tre stagioni. Mi sono connesso a quel personaggio attraverso la mia performance."



Come era prevedibile, i fan sono entusiasti di Kingpin e della serie tv in generale che sta appassionando il pubblico. Leggete la nostra recensione del quinto episodio di Hawkeye e fateci sapere nei commenti se anche voi siete felici del ritorno di D’Onofrio e che cosa vi aspettate da lui in attesa del sesto ed ultimo episodio che arriverà su Dinsey+ mercoledì 22 dicembre.