Hawkeye sarà una storia di origini? Ecco come potrebbe influenzare il futuro del MCU

Tra le grandi incognite Marvel, posto speciale lo occupa Hawkeye poiché, se i primi dettagli sulle altre serie Disney+ iniziano ad essere rivelati, ciò che vedremo nello spin-off con Jeremy Renner è ancora un mistero. Confrontiamo allora il passato fumettistico e quello cinematografico di Clint Barton, cercando carpire come potrebbero influenzare il MCU.

Un giovanissimo Hawkeye appare per la prima volta nel 1965 sulle pagine di Avengers, in cui vengono raccontati i suoi primi passi nel mondo dei supereroi. La storia introduceva due fratelli, Clint e il più piccolo Barney, orfani di entrambi i genitori. Durante i festeggiamenti del carnevale nello stato dell'Iowa incontrano la misteriosa figura di Swordsman, abile spadaccino che insieme a Trick Shot insegnerà a Clint tutti i segreti del tiro con l'arco del combattimento. Negli anni successivi lo vedremo destreggiarsi come vigilante, mentre un destino ben diverso toccherà a Barney, che diverrà un agente dell'FBI.

Nella versione cinematografica viene invece rivelato poco o nulla del suo passato: sappiamo solamente che è nato nell'Iowa da una donna di nome Edith (come rivelato da Teschio rosso in Avengers: Infinity War) e che prima del suo ingresso nello SHIELD, in cui verrà presto notato da Nick Fury, aveva messo su famiglia con Laura (Linda Cardenelli),

Nelle run cartacee abbiamo conosciuto anche la fedele alleata ed allieva di Hawkeye Kate Bishop, che apparirà anche nella serie: nei fumetti il loro rapporto era talmente saldo che la ragazza ereditò il suo arco dopo la sua dipartita. Parlando di maestri, Occhio di Falco non si era separato nel migliore dei modi dai suoi: in un arco narrativo degli anni '60 Clint e lo SHIELD combatterono contro Trick Shot e, pur di salvare la vita al fratello, Barney sacrificò la sua. Più avanti la Marvel Comics fece incontrare nuovamente Clint e Barney, quest'ultimo divenuto malvagio dopo aver preso il posto di Trick Shot.

Come si colloca la produzione Disney+ in questa controversa storia familiare? Secondo unna teoria, la serie potrebbe fare da ponte tra le origini di Hawkeye e il suo futuro nel Marvel Cinematic Universe, introducendo Kate Bishop, che potrebbe verosimilmente unirsi alla prossima generazione di eroi, e contemporaneamente raccontare il passato dell'eroe e chiudere le questioni in sospeso con Barney Barton, Swordsman e Trick Shot. Quel che è certo, secondo le ultime indiscrezioni, è che anche Tracksuit Mafia apparirà in Hawkeye.