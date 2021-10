Hawkeye e la grande strategia Disney: ecco perché la serie Marvel esordirà con due episodi

Il nuovo trailer di Hawkeye, nuova attesissima serie tv Marvel Studios con Jeremy Renner in uscita a novembre, oltre a svelare nuove immagini dello show dedicato ad Occhio di Falco ha anche anticipato che la premiere sarà composta da un doppio episodio.

Non è la prima volta che i Marvel Studios hanno fatto debuttare su Disney+ una serie tv con due episodi (la stessa cosa è accaduta all'inizio dell'anno con WandaVision), ma con Hawkeye parrebbe esserci una vera e propria strategia all'opera: anzitutto, con una data d'uscita fissata per il 24 novembre, la serie con Jeremy Renner debutterà sulla piattaforma di streaming on demand il mercoledì prima della Festa del Ringraziamento, cosa che dovrebbe garantire un maggior numero di visualizzazioni alla doppia dose di Occhio di Falco disponibile durante i giorni festivi; inoltre, i restanti quattro episodi della serie (che, lo ricordiamo, sarà composta da un totale di sei puntate) termineranno settimanalmente entro il 22 dicembre, permettendo ad Hawkeye di concludersi esattamente nella settimana di Natale (e lo spirito natalizio farà parte della trama, come anticipato dal materiale promozionale).

Ma non finisce qui: se Hawkeye fosse andata avanti per un'altra settimana (o meglio: se la serie avesse debuttato con un solo episodio anziché con due) la puntata finale sarebbe stata rilasciata mercoledì 29 dicembre, data d'uscita de Il libro di Boba Fett, nuova attesissima serie tv di Star Wars, cosa che avrebbe certamente creato conflitti di programmazione. Ecco dunque spiegato il motivo (anzi i vari motivi) che hanno spinto la Marvel e Disney+ ad optare per una doppia premiere per Hawkeye.

