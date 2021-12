Hawkeye, quali supereroi affronteranno Kingpin? Vincent D'Onofrio dice la sua

Vincent D’Onofrio è tornato nei panni di Wilson Fisk nell’ultimo episodio di Hawkeye, il tanto atteso “ragazzo grosso” temuto da Clint Barton è tornato in grande stile e anche se il suo destino è incerto l’attore avrebbe dei desideri per il futuro di Fisk nel MCU.

Kingpin sta mettendo gli occhi su altri eroi Marvel, ammesso che sia sopravvissuto al suo incontro finale apparentemente fatale con Maya Lopez (Alaqua Cox) in Hawkeye. Intervistato da TVLine, alla domanda di indicare quali avversari spera che il suo Kingpin affronti in futuro nel Marvel Cinematic Universe, D'Onofrio ha detto: "Nelle serie di fumetti, c'erano Punisher, Spider-Man e Daredevil. Sarebbe fantastico".

E come non essere d’accordo con le parole dell’attore? Queste sono anche le speranze dei fan dopo che Charlie Cox è apparso in Spider-Man: No Way Home nei panni di Matt Murdock. Fisk si è già confrontato con quest’ultimo e Frank Castle (Jon Bernthal), il Punitore, e ora la Marvel potrebbe preparare il terreno per lo scontro con Spider-Man.



Anche Tom Holland ha parlato di questa eventualità: "Penso che ci siano alcuni villain interessanti. Penso che Madame Web potrebbe essere qualcosa di veramente interessante e potremmo farlo a modo nostro. Ma mi piacerebbe davvero confrontarmi con Wilson Fisk." Nei fumetti, Fisk sopravvive allo sparo di Maya, ma D’Onofrio ha detto che non sa ancora se Kingpin tornerà nello spinoff Echo o altrove nel MCU.