Hawkeye, svelata la vera scena post-credit tagliata? Ecco cosa mostrava

Si sono conclusi da due giorni solamente i sei episodi della serie Hawkeye, che dopo una partenza sottotono è riuscita a guadagnarsi il suo pubblico grazie a tutta una serie di apparizioni che avranno importanti ripercussioni sull'MCU. Eppure la lunga scena post-credit non ha anticipato niente, perché è stata sostituita: ecco l'originale.

Con tutte le nuove apparizioni in Hawkeye provenienti non solo da altre serie, ma da altri universi narrativi, il nuovo titolo Marvel si è trasformato in un collo di bottiglia per far confluire volti vecchi e nuovi nell’unica continuity narrativa dell’MCU. Alla luce di questo, si preannunciava esplosivo il finale di Hawkeye: e così è stato, possiamo dire di essere rimasti soddisfatti, oltreché sentirci “più buoni”, pregni dello spirito natalizio. Clint Barton è infatti arrivato a casa in tempo per Natale e dopo una puntata non esattamente in tono con le festività natalizie – tanti combattimenti – la scena post-credit normalmente deputata a prefigurare qualcosa che succederà nel futuro dell’MCU, è stata usata per altri fini. D’altronde, già una grande reveal scene è quella che riguarda l’orologio dello SHIELD in Hawkeye.

Nella scena post-credit infatti vediamo una versione completa della canzone I can do this All Day tratta dal musical su Steve Roger in Hawkeye. Ma già il regista Rhys Thomas aveva rivelato a Collider che questa non era il progetto iniziale: "Non ne sapevo nulla. Non avevamo pianificato che quello sarebbe stato il modo in cui avremmo concluso la serie. In realtà ero abbastanza all’oscuro di questa cosa. Ero curioso, pensavo 'Ma riserveremo questo spazio per accennare a qualcosa che ci sarà in futuro?' nella tradizione Marvel. Attendevo di sapere che cosa sarebbe stato. Hanno deciso di metterci il musical e, onestamente, ero piuttosto diviso a riguardo perché come fan mi rendo conto che il pubblico vuole una cosa: sapere cosa verrà dopo. Perché deludere gli spettatori? Ma in tutta onestà il team continuava a pensare: è Natale, dobbiamo mettere qualcosa di allegro. In questa puntata c’è tantissimo sangue, volevamo divertire. È una cosa divertente da mettere alla fine, è un modo carino per salutare il pubblico”.

Ora, la digital artist Elaina Scott, senior animator presso Digital Domain che ha lavorato a Loki e a Hawkeye, ha rivelato con un post twitter la scena programmata in origine: “La scena post-credit nel finale di Hawkeye doveva essere il gufo che portava il camioncino della Tracksuit Mafia nel suo nido… è abbastanza triste che l’abbiano tagliata. Sarebbe stata esilarante!”. Nel finale infatti, i due arcieri usano una freccia Pym per rimpicciolire il furgone dei Tracksuit Mafia Bros. e liberarsi così dei due stupidi e simpatici cattivi. Nella scena post-credit, avremmo visto un gufo portarseli via a mangiarseli. Una scena anche divertente, non fosse che stiamo appunto parlando di un episodio approdato su Disney+ proprio alla vigilia delle festività natalizie. E poi, suggerisce qualcuno, potrebbero tornare comodi in un’eventuale stagione due. A voi è piaciuta la post-credit? Ditecelo nei commenti!