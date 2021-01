Hawkeye, svelato il nuovo logo della serie per i 50 anni di Jeremy Renner

Jeremy Renner ha compiuto 50 anni lo scorso 7 gennaio e in occasione di questo evento l'account Instagram ufficiale di Marvel India ha condiviso un nuovo look del logo della serie che lo vedrà protagonista, Hawkeye, al fianco di Hailee Steinfeld che interpreta Kate Bishop.

Abbiamo visto Clint Barton/Hawkeye nel Marvel Cinematic Universe per l’ultima volta in Avengers: Endgame ma il suo tempo sullo schermo è tutt’altro che terminato dato che presto lo vedremo nella serie a lui dedicata targata Disney+.



L’account Instagram ha scritto “colpisci il bersaglio con una freccia per rendere la giornata di @jeremyrenner ancora più speciale", puoi controllare il post qui sotto.



Quando è arrivata l’ufficialità Steinfeld ha commentato così la notizia: “Incredibilmente entusiasta di condividere ufficialmente questo con il mondo. È un tale onore interpretare questo ruolo e sono così entusiasta", ha rivelato Steinfeld a Fandom. "È stato così meraviglioso tornare al lavoro, mi sento così grata. È stato un anno davvero difficile in cui non sapevo se sarebbe successo, quindi sono felice di tornare al lavoro e interpretare questo personaggio. Sarà davvero divertente" ha concluso.



Grazie alle foto dal set abbiamo visto che ci saranno riferimenti ai fumetti di Matt Fraction e David Aja in Hawkeye che dovrebbe debuttare entro la fine dell'anno su Disney+.