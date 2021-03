Hawkeye, in sviluppo per Disney+ una serie spin-off incentrata su Echo

I lavori sul set di Hawkeye procedono speditamente, ma nel frattempo Disney+ e i Marvel Studios sembrano essere pronti a dare il via a un altro progetto seriale derivato proprio dallo show con Jeremy Renner: uno spin-off su Echo.

Come sappiamo già da diversi mesi, la serie tv con protagonista Occhio di Falco potrà vantare la presenza di numerosi personaggi secondari di un certo rilievo, dalla Kate Bishop di Hailee Steinfeld alla Yelena Belova di Florence Pugh, ma sarà anche la prima volta nel MCU in cui vedremo sullo schermo il personaggio di Echo, che per l'occasione sarà interpretata dalla giovane Alaqua Cox.

Maya Lopez a.k.a. Echo è un'eroina non udente che ha fatto il suo debutto nei fumetti di Daredevil nel 1999. È una grande atleta, ed è in grado di replicare i movimenti e le tecniche di combattimento di altre persone, rendendola un'avversaria davvero ostica. Nei fumetti è anche la prima ad essere conosciuta con l'identità di Ronin, che poi viene ereditata da Clint Barton (nel MCU abbiamo già visto Barton brevemente assumere tale identità all'inizio di Avengers: Endgame).

Per il momento non sono arrivati commenti allo scoop di Variety da parte dei Marvel Studios, ma un team creativo sarebbe in procinto di essere formato, e si conoscerebbero già i produttori/sceneggiatori della serie, ovvero lo sceneggiatore di Men in Black 3, Madagascar 2 Etan Cohen ed Emily Cohen.

E voi, che ne pensate? Vi piacerebbe uno show dedicato al personaggio di Echo? E quanto hype avete per Hawkeye? Fateci sapere nei commenti.