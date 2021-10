Hawkeye, un nuovo teaser a un mese dall'arrivo della serie!

É stato pubblicato ieri il poster ufficiale di Hawkeye, nuova serie Marvel in arrivo, ma la Disney non si ferma qui. É infatti arrivato un nuovo teaser, quando manca solo un mese all'arrivo sulla piattaforma dello show che racconta le avventure di Clint Barton e Kate Bishop.

Come possiamo vedere nelle immagini tratte dai sei episodi di Hawkeye e montati in una clip di soli 18 secondi, anche questa serie sarà molto cinematografica, sulla scia di prodotti come Loki e WandaVision. E in effetti le parole del produttore della Marvel Trinh Tran erano state molto chiare su questo: "Stiamo trattando le nostre serie come se stessimo realizzando dei lungometraggi. Voglio dire, le emozioni e la qualità di questi programmi TV saranno come quelle dei film Marvel. Questa è sempre stata la mentalità del [presidente dei Marvel Studios Kevin Feige], di essere sicuri che quando le persone guarderanno questi episodi, gli sembrerà di guardare solo un lungo film, ma invece di due ore e mezza, sarà molto più lungo."

Tran ha in seguito anche aggiunto che concedere uno show a tanti personaggi del MCU è un'occasione proprio per approfondirli e svilupparli, cosa più semplice in un prodotto così ampio.

Hawkeye debutterà con due episodi su Disney+ il 24 Novembre. A partire da quella data, i personaggi interpretati da Jeremy Renner e Hailee Steinfeld torneranno con un nuovo episodio ogni mercoledì.