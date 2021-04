Hawkeye, terminate le riprese: l'annuncio di Jeremy Renner su Instagram

Fine dei lavori per Hawkeye: l'interprete di Occhio di Falco Jeremy Renner ha annunciato con un post su Instagram il termine delle riprese della serie tv di Disney+.

Siamo agli sgoccioli della produzione per un'altra delle serie tv originali dei Marvel Studios.

Nelle scorse ore, il set di Hawkeye ha visto battere l'ultimo ciak, come ci fa sapere l'attore Jeremy Renner tramite le sue storie di Instagram.

"È l'ultimo giorno, per adesso" ha scritto nelle caption del post, ma promette "Questo non è un addio, solo un arrivederci. Grazie al cast, alla crew e a Marvel".

Sembrerebbe dunque che avremo la possibilità di vedere ancora in una qualche capacità Clint Barton al di fuori dello show di Disney+ (o forse si riferisce a una potenziale seconda stagione della serie?), ma al momento non abbiamo alcuna informazione su una sua possibile apparizione in altri progetti targati Marvel Studios.

E intanto che si passa alla fase di post-produzione, attendiamo di conoscere la data esatta di debutto di Hawkeye sulla piattaforma streaming, e di poter dare un primo sguardo allo show, anche per cercare di capire come si incroceranno le strade dei vari personaggi coinvolti.

Nel cast di Hawkeye troviamo infatti anche Hailee Steinfeld, Florence Pugh, Vera Farmiga, Tony Dalton, Alaqua Cox, Fra Fee, Brian d'Arcy James e Zahn McClarnon.