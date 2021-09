Hawkeye, quanti tipi di frecce possiede Occhio di Falco? Scopriamolo insieme

Nel Marvel Cinematic Universe abbiamo visto molte delle frecce utilizzate da Clint Barton, e altre ne abbiamo viste nel trailer di Hawkeye. Se la nuova serie Marvel vedrà Kate Bishop pronta ad assumere il ruolo di Occhio di Falco, un fumetto rende bene l'idea delle armi che potremo vedere nei vari episodi.

Il volume 4 di Hawkeye racconta infatti di Clint Barton che insegna a Kate Bishop il significato e l'utilizzo di ogni freccia, e si può quindi pensare che una sequenza del genere farà parte del nuovo show dei Marvel Studios. In attesa di scoprire se c'è davvero una connessione con Daredevil, come sembra sia emerso dal trailer, proviamo a presentare alcune delle frecce di Occhio di Falco presenti nel fumetto.

La freccia sonica, per esempio, viene scagliata accidentalmente durante un inseguimento in auto in Hawkeye Vol. 4. Il suo rumore acuto costituisce però più una distrazione che un effettivo danno. La freccia dalla punta esplosiva, invece, è capace di generare un impatto abbastanza forte da capovolgere un'auto in movimento. Abbiamo visto Clint usarla contro T'Challa in Captain America: Civil War, ma l'armatura in vibranio in quel caso ha protetto Black Panther.

Viene naturale, a questo punto, parlare della freccia in vibranio, che per la rarità del materiale viene utilizzata nel fumetto solo in casi di estrema necessità. Tra le altre armi a disposizione di Occhio di Falco, infine, troviamo la freccia elettrica, la freccia razzo e la freccia boomerang.