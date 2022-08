Hawkeye, Tony Dalton su Jack Duquesne:'Tornerei subito ad interpretarlo'

Tony Dalton è diventato rapidamente una delle star più amate della serie televisiva del Marvel Cinematic Universe, Hawkeye, con la sua interpretazione di Jack Duquesne, supereroe dei fumetti Marvel maggiormente noto come Spadaccino. Il personaggio era stato presentato come principale antagonista dello show con Jeremy Renner.

Non proseguite nella lettura se non volete leggere spoiler su Hawkeye.



Tuttavia il ruolo da villain di Spadaccino si è rivelato essere una farsa, e rapidamente il personaggio si è fatto strada nei cuori degli spettatori.

Chiacchierando con DiscussingFilm, Dalton ha dichiarato:"Quattro anni interpretando un killer non aiutano ad avere una buona immagine dei tuoi personaggi [riferendosi a Lalo Salamanca di Better Call Saul]".



E se Marvel lo volesse far tornare nei panni di Jack al fianco di Jeremy Renner nel ruolo di Occhio di Falco e Hailee Steinfeld come co-protagonista femminile? Ecco la risposta di Dalton, che lascia aperta più di una porta per il futuro del personaggio:"Ovviamente rifarei quel ruolo. È bello cambiare ed essere un bravo ragazzo. Jack è un personaggio completamente diverso da Lalo, è una direzione completamente diversa".



Sul futuro di Hawkeye ecco la risposta laconica del regista della serie, Rhys Thomas:"Non posso parlare di piani futuri" ha chiosato, pur ammettendo che gli piacerebbe tornare a dirigere la serie.



Leggete sulle nostre pagine la recensione di Hawkeye, in attesa di sapere se ci saranno nuovi episodi.